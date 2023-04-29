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НовостиОбщество29 апреля 2023 17:09

С 29 апреля в Ростовской области начал действовать особый противопожарный режим

Особо строгие меры предъявляются к разведению костров и сжиганию мусора
Татьяна ТИХОНОВА
Особый противопожарный режим продлится до 15 октября. Фото: правительство Ростовской области

Особый противопожарный режим продлится до 15 октября. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области с субботы, 29 апреля, начал действовать особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по донскому региону.

Особый режим подразумевает введение дополнительных требований пожарной безопасности. Это запрет на разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности и бытовых отходов на всей территории Ростовской области. Кроме того, руководителям субъектов сельского хозяйства предписано регулярно проводить противопожарные мероприятия, создавать защитные противопожарные минерализованные полосы — опашку полей. Органы местного самоуправления обязуют обеспечить такие полосы под линиями электропередачи и избавиться от растительности в охранных зонах.

Ограничения продлятся до 15 октября. В это время увеличиваются административные штрафы за нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима от двух до 20 раз.

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