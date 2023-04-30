Ливни с грозами и штормовой ветер прогнозируют синоптики в Ростовской области в воскресенье

Дождливое воскресенье обещают дончанам синоптики. Фото: Дмитрий Кутепов

Воскресенье, 30 апреля, в Ростове и Ростовской области будет дождливым. Таков прогноз синоптиков Ростгидрометцентра.

В донской столице весь день будет пасмурно, пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный и западный с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днём +16-18.

По Ростовской области облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой и умеренный дождь, гроза, местами сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20-23 метров в секунду. Утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный и западный с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-14, при грозе - 15-19 метров в секунду, местами до 23. Температура воздуха днем +14-19, по востоку до +22 градусов.

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