В Ростовской области 72 человека заболели коронавирусом за сутки

154 пациента выздоровели. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области еще 72 человека заболели коронавирусом. Статистику за сутки публикуем портал Стопкоронавирус.рф.

По данным портала, пять заболевших госпитализировали. Выздоровели 154 пациента.

За все время зарегистрировано 456 465 случаев заражения ковидом. 11 082 заболевших скончались. Выздоровели 444 708 человек.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что с 17 по 23 апреля число заболевших ОРВИ и гриппом выросло по сравнению с предыдущей неделей. В этот период было выявлено 13,2 тысячи заболевших.

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Это на 2,6% больше, чем было неделей ранее. (Подробности)