За неделю в Ростовской области более 13 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ

В случае появления симптомов заболевания, в Роспотребнадзоре рекомендуют обращаться к врачу и не заниматься самолечение. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошлую неделю, с 17 по 23 апреля, в Ростовской области 13 288 человек заразились гриппом и ОРВИ. Прирост заболевших составил 2,6%. Об этом сообщили в донском управлении Роспотребнадзора.

— При проведении обследования больных гриппом и ОРВИ всеми методами обследования ПЦР и ИХА на 16 неделе в 12,0 % от всех положительных находок выявлен вирус гриппа, — отметили в ведомстве.

При этом уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 17%. Неделей ранее он был ниже на 22,5%.

Последний раз рост заболеваемости ОРВИ и гриппом фиксировали в середине прошлого месяца. После этого был только спад.

В Роспотребнадзоре призвали граждан не заниматься самолечением и при появлении симптомов недуга обращаться к врачу.

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