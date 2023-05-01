В парках Таганрога с 1 мая начался весенне-летний сезон

Для жителей города в этот день подготовили много интересных мероприятий Фото: Иван ВИСЛОВ

В парках Таганрога с 1 мая стартовал весенне-летний сезон. Об этом сообщили на сайте Парка Горького.

Так, в 11 часов в парке откроется выставка декоративно-прикладного творчества, а затем пройдет художественная выставка на центральной аллее. В это же время в парке 300-летия состоится радиоконцерт «Звени, играй, весёлый Первомай!». В 12 часов для горожан подготовили иллюзионное шоу, а в 13 часов начнется праздничный концерт, после которого гостей ждут творческие мастер-классы.

В 15 часов запланировано шоу талантов с детской развлекательной программой. В 18 часов состоится концерт кавер-группы «Валенки», а в 21 зрителей порадует DJ-сет. В 16 часов в зеленом театре парка имени Горького пройдет концерт «Весна в сердце». А в 19 часов гостей и жителей города ждет шоу-программа с акробатами.

Отметим, что с 1 мая в парках Таганрога также начнут свою работу аттракционы.

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