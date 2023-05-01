На трассе Ростов-Волгодонск в ДТП с легковушками погибли два человека

Пассажирка иномарки выжила, но получила травмы. Фото: УГИБДД по Ростовской области

На трассе в Ростовской области в ДТП два человека погибли, один пострадал. Авария произошла 30 апреля около 19:35, сообщили в региональном УГИБДД.

В тот вечер 39-летний водитель "Лады Веста" ехал по автодороге Ростов-Семикаракорск-Волгодонск. В районе 41-го километра он не справился с управлением. Машина вылетела на "встречку", по которой двигался " Киа Рио" под управлением 41-летнего мужчины. Автомобилисты ударили по тормозам и попытались вырулить в другую сторону, но избежать столкновения не смогли.

В аварии погибли оба водителя. Они скончались до приезда бригады скорой помощи. Выжить удалось только 27-летней девушке. В момент ДТП она находилась на пассажирском месте иномарки. Ее с травмами доставили в медучреждение.

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(Подробности)