В Ростове-на-Дону несколько полицейских планируют уйти на пенсию после визита замминистра МВД

В преступной группировке участвовали больше 20 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону сразу несколько полицейских планируют уйти на пенсию после визита замминистра МВД Александра Горового. Об этом сообщает портал 1rnd со ссылкой на собственный источник.

По предварительным данным издания, причиной визита замминистра МВД стала ОПГ, организованная сотрудниками полиции. Так, рапорты об увольнении написали сразу несколько полицейских, занимающих разные должности.

По версии следствия, преступное сообщество организовал бывший замначальника полиции по охране общественного порядка донской столицы. В преступной группировке участвовали больше 20 человек. Обманным путем они заработали больше 25 млн рублей.

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(Подробности)