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НовостиОбщество1 мая 2023 17:57

В Ростове-на-Дону на смотровой площадке из-за сильного ветра упало дерево "любви"

Влюбленные часто вешали на металлическую конструкцию замки
Лейла МИРИШОВА
Влюбленные вешали замки на металлическую конструкцию

Влюбленные вешали замки на металлическую конструкцию

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростове на смотровой площадке сильный ветер повалил дерево "любви". Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях 1 мая. Инцидент случился на улице Седова.

По словам горожан, металлическое сооружение упало от сильного ветра еще утром. Отметим, что влюбленные пары часто прикрепляли к этому дереву небольшие замочки, которые символизируют крепкие и долгие отношения.

Отметим, что синоптики предупреждали жителей региона о шквалистом ветре до 23 метров в секунду. Также в регионе ожидаются ливни и грозы.

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