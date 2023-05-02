В Ростове-на-Дону 2 мая ожидается прохладная погода и дождь

В Ростовской области средняя температура днем составит до +19 градусов, а вечером опустятся до +10. Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове 2 мая синоптики прогнозируют прохладную погоду и небольшой дождь. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

Во вторник, 2 мая, в городе будет облачно с прояснениями. Днем температура воздуха составит всего +15 градусов, а вечером столбики термометров опустятся до +13 градусов. Скорость ветра будет достигать 14 метров в секунду.

В Ростовской области средняя температура днем составит до +19 градусов, а вечером опустятся до +10.

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(Подробности)