На соревнованиях разыграют 11 комплектов наград. Фото: правительство Ростовской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганроге пройдут Всероссийские соревнования по парусному спорту с 4 по 10 мая. Это будет первенство России по командным гонкам и первый этап кубка России в классе яхт «Финн».

В мероприятии примут участие более 150 спортсменов из 11 регионов, где развивается парусный спорт, отметил областной министр по физической культуре и спорту Самвел Аракелян.

В рамках первенства России соревнования будут проходить среди юношей и девушек до 19 лет в различных классах яхт, таких как «Оптимист», «Лазер 4.7», «Луч-радиал», «420», «Парусная доска Техно» и «Зум 8». А первый этап кубка России будет разыгран среди мужчин в классе яхт «Финн».

Всего на соревнованиях будет разыграно 11 комплектов наград.

Кроме этих соревнований, в этом году в Ростовской области планируется провести 119 федеральных стартов по 40 видам спорта, включая 64 соревнования по олимпийским видам. К настоящему моменту уже проведено 31 мероприятие, отметил Самвел Рубенович.

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