В Ростове-на-Дону начались основные работы по строительству Западной хорды

Дорожный объект объединит 12 федеральных, региональных и местных дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове начались основные работы по строительству Западной хорды. Об этом сообщили на сайте Министерства транспорта региона. Это станет завершающим этапом создания Ростовского транспортного кольца.

Отметим, что дорожный объект должен объединить 12 федеральных, региональных и местных дорог. Главная цель – перенаправление транзитного транспорта в объезд донской столицы и других городов.

По словам первого замминистра строительства и ЖКХ РФ Александра Ломакина, строительство Ростовского транспортного кольца – это масштабный проект не только для региона, но и страны в целом. Согласно сообщению областного минтранса, сейчас идут основные работы первого этапа строительства магистрали. Согласно проектной документации, 4,7 - километровый участок хорды будет проходить от трассы Ростов-Таганрог до улицы Еременко.

Следующий этап включает в себя строительство отрезка, который выведет хорду к мосту через реку Дон на Западном обходе.

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