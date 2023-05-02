Из-за репетиций парада Победы на несколько дней перекроют центр Ростова

Автомобилистам стоит заранее продумать свой маршрут Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове начали готовиться к параду Победы. Из-за репетиций праздника, посвященного 78-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, центр города перекрыли. Об этом сообщили в Департаменте автомобильных дорог города.

Движение ограничили со 2 мая. В этот день с 15:00 до 1:00 автомобилистам запретили проезжать по улице 20-й Линии на участке от проспекта Шолохова до площади Карла Маркса, по Советской от площади Карла Маркса до Театральной, по Большой Садовой от Театральной до проспекта Ворошиловского и по самой площади Театральной, где развернется главное действо. Кроме того, при прохождении механизированной колонны ограничат движение по улице Красноармейской и проспектам Ворошиловском, Театральном и Шолохова.

В это же время аналогичная ситуация будет следующие два дня, 3 и 4 мая. А 7 числа во время генеральной репетиции эти же улицы закроют для проезда с 6:00 до 17:00. В День Победы, 9 мая ограничения введут с 6:00 до 23:00.

Из-за перекрытых дорог маршрут некоторых автобусов и троллейбусов изменился. Транспорт будет объезжать перекрытые дороги по ближайшим улицам.

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