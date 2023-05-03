В Ростовской области экс-полицейского осудили за разглашение гостайны в домовом чате

Приговор вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области 1 год и 6 месяцев условно получил бывший заместитель начальника отдела оперативно-поискового бюро донского управления МВД. Экс-правоохранителя осудили за разглашение гостайны в домовом чате, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

- Подозреваемого признали виновным по части 1 статьи 283 УК РФ («Разглашение государственной тайны»). Назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор вступил в законную силу, - прокомментировали в ведомстве.

По данным УФСБ, подсудимый в сентябре 2019 года опубликовал в группе WhatsApp «секретное задание на проведение наблюдения за объектом оперативной заинтересованности».

- Служебный документ стал достоянием третьих лиц, которые ознакомились с ним и оставили свои комментарии, - отмечают силовики.

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