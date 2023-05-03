В Ростовской области задержали полицейского, обложившего «данью» предпринимателя

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Родионово-Несветайском районе Ростовской области сотрудники ФСБ задержали полицейского, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщили в областной пресс-службе ведомства.

В ФСБ отметили, что сотрудника группы экономической безопасности и противодействия коррупции задержали, когда он получил взятку 20 тысяч рублей.

— Задержанный под угрозой создания препятствий в предпринимательской деятельности, склонил бизнесмена к ежемесячной передаче взяток в размере 20 тысяч рублей, — отметили в ФСБ.

Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в донской столице несколько полицейских планируют уйти на пенсию после визита заместителя министра МВД России Александра Горового.

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