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НовостиОбщество3 мая 2023 9:29

В Ростовской области задержали полицейского, обложившего «данью» предпринимателя

Он хотел каждый месяц получать по 20 тысяч рублей
Дмитрий Кутепов
Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Родионово-Несветайском районе Ростовской области сотрудники ФСБ задержали полицейского, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщили в областной пресс-службе ведомства.

В ФСБ отметили, что сотрудника группы экономической безопасности и противодействия коррупции задержали, когда он получил взятку 20 тысяч рублей.

— Задержанный под угрозой создания препятствий в предпринимательской деятельности, склонил бизнесмена к ежемесячной передаче взяток в размере 20 тысяч рублей, — отметили в ФСБ.

Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в донской столице несколько полицейских планируют уйти на пенсию после визита заместителя министра МВД России Александра Горового.

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