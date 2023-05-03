В Таганроге на улице Вишневой после дождей разлилось глубокое «озеро»

Территорию затопило около гаражей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Таганроге около гаражей на улице Вишневой после дождя разлилось целое озеро. На это пожаловалась одна из местных жительниц. Пост девушки опубликовали в группе VK Таганрогское ДПС.

- Урок жизни. Никогда не покупай гараж в Таганроге в период засухи. Это Вишневая, 15-1. Глубина позволяет плавать на лодке, дно не задевает. Если вдруг решите проехать на авто, осторожно, там арматура ближе к берегу, - написала таганроженка.

Опубликованную информацию подтвердили очевидцы. Один из мужчин признался, что он лично видел новый водоем, от которого «душа в пятки ушла, и на голове волосы дыбом стояли». Некоторые интернет-пользователи иронично пошутили по поводу ситуации.

- Можно неместным говорить, что залив вышел из берегов. Будут покупать квартиру с видом на море, - написала одна из участниц обсуждения.

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