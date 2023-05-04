В Ростове-на-Дону эвакуировали посетителей нескольких торговых центров

В Ворошиловском, Ленинском и Советском районах из торговых центров экстренно эвакуировали посетителей.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростове эвакуировали посетителей трех торговых центров. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области. Инцидент произошел вечером 3 мая.
Очевидцы в соцсетях сообщили, что в Ворошиловском, Ленинском и Советском районах из торговых центров экстренно эвакуировали посетителей.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в полицию поступили сообщения о якобы существующей опасности в трех торговых центрах на территории города. В результате выезда правоохранителей на место информация не подтвердилась.
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