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НовостиПроисшествия4 мая 2023 5:55

В Ростове-на-Дону эвакуировали посетителей нескольких торговых центров

На места происшествий выезжали правоохранители
Лейла МИРИШОВА
В Ворошиловском, Ленинском и Советском районах из торговых центров экстренно эвакуировали посетителей.

В Ворошиловском, Ленинском и Советском районах из торговых центров экстренно эвакуировали посетителей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове эвакуировали посетителей трех торговых центров. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области. Инцидент произошел вечером 3 мая.

Очевидцы в соцсетях сообщили, что в Ворошиловском, Ленинском и Советском районах из торговых центров экстренно эвакуировали посетителей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в полицию поступили сообщения о якобы существующей опасности в трех торговых центрах на территории города. В результате выезда правоохранителей на место информация не подтвердилась.

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