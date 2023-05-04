Новый вид рыбы из Китая обнаружили в водоемах Ростовской области

Китайская медака оказалась достаточно устойчива к прохладе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В водоемах Ростовской области обнаружили новый вид рыб. Речь идет о медаке (Oryzias sinensis), которая обычно обитает в юго-восточном Китае. Об этом со ссылкой на Минобрнауки России сообщает информационное агенство ТАСС.

Открытие объяснил старший научный сотрудник лаборатории поведения низших позвоночных ИПЭЭ РАН, кандидат биологических наук Андрей Решетников.

По мнению ученого, примерно в 1970 годах китайская медака из северо-западного Китая мигрировала в Казахстан. Потом оттуда в шесть водоемов Краснодарского края перевезли 6,2 тысячи особей рыбы для борьбы с личинками комаров.

- Очевидно, территория обитания новой «краснодарской» популяции медаки расширилась на Ростовскую область. Это произошло из-за того, что вид распространился по ручьям, каналам и рекам, связанным с исходными водоемами, - отметил Андрей Решетников.

Изучение путей распространения китайской медаки позволило экспертам предположить, что вид оказался достаточно устойчив к прохладе. Рыба может в будущем расселиться на западе Китая и на юге России, а также проникнуть в Индию и Бангладеш.

Добавим, длина Oryzias sinensis - не более 6 см. Это очень плодовитая особь, способная за короткое время заполнить водоемы. При этом особого хозяйственного значения она не имеет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области отметили увеличение популяции осетровых

Сейчас ученые исследуют генетический материал, отобранный от выловленных особей (подробности)