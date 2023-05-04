В Таганроге определили 250 мест, куда нельзя выпускать бродячих животных

Животных могут возвращать в привычную среду обитания только после разрешения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Таганрога определили места, куда нельзя выпускать отловленных бродячих животных. Соответствующее постановление опубликовали на сайте городской администрации.

Всего в документе указали 251 объект, запрещенный для выпуска четвероногих потеряшек.

Животных нельзя вывозить к школам, лицеям, гимназиям, детсадам, коррекционным образовательным учреждениям, организациям для детей-сирот.

Также в список вошли площадки около кампусов и филиалов вузов, рядом с больницами, стадионами и скверами. В том числе под запретом оказались Пушкинская набережная, автостанция, аэродром, аэропорт и кладбища.

Решения о возврате бродячих животных в места обитания могут принимать заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства, начальник управления ЖКХ и директор МКУ «Благоустройство» Таганрога.

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