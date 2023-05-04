В Ростове-на-Дону снесли старинный дом, который привлек кинематографистов

В Ростове снесли дом семьи Татиоровых Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону на 27-й Линии демонтировали дом семьи Татиоровых 1895 года постройки. Об этом в социальных сетях сообщили активисты движения «Мой фасад».

- Из-за своего местоположения в тихом уголке Нахичевани домик этот был не на слуху. Его демонтаж прошел бы незамеченным, но о случившемся сообщил очевидец. Он помог сохранить несколько фасадных артефактов, - рассказали градозащитники.

По словам экспертов, изначально место принадлежало Карабеду Татиорову. Позже был возведен дом с инициалами его сына, но постройку записали на имя супруги Карабеда - на Такугу Татиорову. В советское время в комнатах проживала семья Носковых.

Известно, что старинное здание из кирпича с резными рамами не так давно привлекло внимание кинематографистов. На его фоне сняли одну из серий фильма «По законам военного времени».

- Причина для сноса банальна - потребовалось расчистить территорию под частный объект. Дом не являлся памятником истории и культуры, это и привело к его вполне законному уничтожению по желанию владельца, - пояснили представители движения «Мой фасад».

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