Энергетики пришлось пойти на отключения из-за проведения техобслуживания оборудования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 5 мая 2023 начнутся в десятках домов с 9.00. График публикует «Донэнерго».

До 15.00 останутся без электроэнергии следующие дома: переулок Булавина 15-33, 2-12; улица Сызранская 3-19, 4-18; переулок Трудовой 3-5, 8-30; переулок Газетный 80-82, 91, 97; улица Максима Горького 110-122, 149/95, 153-155.

До 16.00 света не по следующим адресам: улица 23-я Линия 34-50, 43-54; улица 25-я Линия 30-68, 37-69; улица Листопадова 8-12, 1-29; проспект 40-летия Победы 69/6, 69/8, 69/9, 73/3, 73/13, 73/14; улица Еременко 87/1; улица Малиновского 76, 76/1, 76/2, 78, 78в, 35.

До 17.00: просп. Семашко 85; переулок Газетный 119; улица Малюгиной 214/21, 225-227; просп. Чехова 97, 97Б; площадь Толстого 1-7, 2А, 4Б; площадь Свободы 7/2; улица Комсомольская 4Б; улица Венеры 9/5, 11/6; переулок Атмосферный 1, 3; переулок Урана 2.

В компании объяснили, что отключения связаны с проведением техобслуживания оборудования.

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