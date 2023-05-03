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НовостиОбщество3 мая 2023 9:56

В Ростове-на-Дону директором «Ростгорсвета» назначили Ашота Мирзояна

Кандидатуру управленца ранее утвердил глава администрации донской столицы
Ангелина СКИБА
Директор МКП «Ростгосвет» Ашот Мирзоян

Директор МКП «Ростгосвет» Ашот Мирзоян

Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове-на-Дону директором МКП «Ростгорсвет» назначили Ашота Мирзояна. Нового руководителя сегодня, 3 мая, на планерном совещании в городской администрации представил исполняющий обязанности сити-менеджера Юрий Овчинников.

Известно, что кандидатуру управленца утвердили на основании апрельского распоряжения главы администрации.

Биографию руководителя МКП «Ростгорсвет» пока не опубликовали. Известно только, что Ашот Мирзоян несколько лет назад был директором филиала АО «Донэнерго» Тепловые сети. Специалист сменил в должности Антона Рачкова, который управлял организацией с марта 2022 года.

Добавим, сегодня на совещании также официально объявили о назначении Алексея Потешкина на пост заместителя сити-менеджера Ростова-на-Дону по вопросам взаимодействия с административными органами управления ГО и ЧС города.

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