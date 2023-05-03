Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 мая 2023 7:40

Власти Ростова-на-Дону сообщили о кадровых перестановках среди управленцев

Новыми руководителями направлений стали Алексей Потешкин и Ашот Мирзоян
Ангелина СКИБА
Кандидатуры утвердили по распоряжению главы администрации Ростова-на-Дону

Кандидатуры утвердили по распоряжению главы администрации Ростова-на-Дону

Фото: Дмитрий Кутепов

Сегодня, 3 мая, на планерном совещании в администрации Ростова-на-Дону сообщили о кадровых перестановках, которые произошли в составе управленцев. Новых руководителей официально назначили на основании апрельских распоряжений главы администрации донской столицы.

Заместителем сити-менеджера Ростова-на-Дону по вопросам взаимодействия с административными органами управления ГО и ЧС города стал Алексей Потешкин. Как отмечалось ранее, до этого специалист был начальником управления по делам ГО и ЧС. Сейчас освободившийся пост временно занимает Александр Наумов.

Второе назначение произошло в МКП «Ростгосвет». Предприятие возглавил Ашот Мирзоян. Известно, что руководитель сменил в должности Антона Рачкова, который управлял организацией с марта 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Константина Доморовского назначили главой администрации Аксайского района

Нового руководителя утвердили по итогам голосования собрания депутатов (подробности)