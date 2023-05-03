Власти Ростова-на-Дону сообщили о кадровых перестановках среди управленцев

Кандидатуры утвердили по распоряжению главы администрации Ростова-на-Дону Фото: Дмитрий Кутепов

Сегодня, 3 мая, на планерном совещании в администрации Ростова-на-Дону сообщили о кадровых перестановках, которые произошли в составе управленцев. Новых руководителей официально назначили на основании апрельских распоряжений главы администрации донской столицы.

Заместителем сити-менеджера Ростова-на-Дону по вопросам взаимодействия с административными органами управления ГО и ЧС города стал Алексей Потешкин. Как отмечалось ранее, до этого специалист был начальником управления по делам ГО и ЧС. Сейчас освободившийся пост временно занимает Александр Наумов.

Второе назначение произошло в МКП «Ростгосвет». Предприятие возглавил Ашот Мирзоян. Известно, что руководитель сменил в должности Антона Рачкова, который управлял организацией с марта 2022 года.

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