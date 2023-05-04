В Ростове за год ушли из жизни 156 ветеранов Великой Отечественной войны

Ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону за год ушли из жизни 156 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом в социальных сетях сообщил депутат городской думы Павел Кузьмин.

- Приближается День Победы. Но тех людей, кто ковал эту победу, становится все меньше и меньше. Сегодня в Ростове проживают 111 участников боевых действий. Однако в прошлом году их оставалось в живых 267, а в 2018, к примеру, - 1504. Поэтому внимание к каждому из них особенно ценно, - написал Павел Кузьмин.

Парламентарий также рассказал о Любови Автономовой. В 1943 году ростовчанке было 17 лет. В этом возрасте она уже служила в войсках местной противовоздушной обороны. Вместе с другими девушками она защищала город от авиации и занимались ликвидацией пожаров, которые вспыхивали после налетов.

- Бомбили Ростов даже после освобождения города еще полгода. Каждый день после службы, призналась Любовь Ивановна, они, молодые девчонки, к ночи буквально валились с ног. Помнит ростовчанка и 9 мая 1945 года, когда по радио объявили о капитуляции гитлеровской Германии. Жители высыпали прямо на улицы города, обнимались, кричали и плакали от счастья, - поделился историей ветерана Павел Кузьмин.

После войны Любовь Ивановна вышла замуж, родила и вырастила сына. Сегодня Любови Ивановне 97 лет.

- Огромные слова благодарности и низкий поклон всем ветеранам. Спасибо, что дали нам возможность жить в своей стране, думать и говорить на родном языке, - добавил Павел Кузьмин.

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