Ростовчан предупредили о штрафах за приготовление шашлыка в лесу

Сумма наказания составит до 50 тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей Ростовской области предупредили о штрафах за приготовление шашлыка в лесу. Об этом сообщает NEWS.RU со ссылкой юриста Василия Воробьева.

Так, с марта 2023 года требования по жарке шашлыка с использованием источников открытого огня в России были существенно смягчены. Дачникам разрешили заниматься готовкой шашлыка на расстоянии не менее пяти метров до любых построек, но в лесу разводить огонь для приготовления мяса запрещено. Жарить шашлык запрещено на террасах, балконах, верандах и других необорудованных площадках.

По словам специалиста, за разведение костра в лесу или парке грозит наказание от 15 до 30 тысяч. Если причинения вреда от жарки шашлыка не было, но приготовление было в неустановленном месте, то штраф будет от 5 до 15 тысяч рублей. Если костер будет разведен во время пожароопасного периода – до 20 тысяч рублей. При повреждении имущества и нанесение вред здоровью – до 50 тысяч рублей.

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