В Ростове на Левом берегу сгорел банный комплекс

Огонь удалось потушить спустя час Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону на Левом берегу Дона горит банный комплекс. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло вечером 4 мая на улице Левобережной, 18.

По предварительной информации, комплекс начал полыхать около 19:50. Очевидцы сразу же вызвали пожарных. К моменту приезда пламенем были охвачены второй этаж и кровля здания. Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров. Полностью потушить пламя ужалось спустя час. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщили в пресс-службе, на месте ЧП работали девять спецмашин и 28 спасателей.

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