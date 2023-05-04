В Ростове на Левом берегу сгорел банный комплекс

Огонь удалось потушить спустя час
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове-на-Дону на Левом берегу Дона горит банный комплекс. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло вечером 4 мая на улице Левобережной, 18.
По предварительной информации, комплекс начал полыхать около 19:50. Очевидцы сразу же вызвали пожарных. К моменту приезда пламенем были охвачены второй этаж и кровля здания. Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров. Полностью потушить пламя ужалось спустя час. К счастью, обошлось без пострадавших.
Как сообщили в пресс-службе, на месте ЧП работали девять спецмашин и 28 спасателей.
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