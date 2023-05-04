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НовостиПроисшествия4 мая 2023 17:45

В Ростове на Левом берегу сгорел банный комплекс

Пламенем было охвачено около 150 квадратов
Лейла МИРИШОВА
Огонь удалось потушить спустя час

Огонь удалось потушить спустя час

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону на Левом берегу Дона горит банный комплекс. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло вечером 4 мая на улице Левобережной, 18.

По предварительной информации, комплекс начал полыхать около 19:50. Очевидцы сразу же вызвали пожарных. К моменту приезда пламенем были охвачены второй этаж и кровля здания. Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров. Полностью потушить пламя ужалось спустя час. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщили в пресс-службе, на месте ЧП работали девять спецмашин и 28 спасателей.

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