Стало известно, кто из главврачей Ростовской области зарабатывает больше всех

Региональный Минздрав опубликовал данные о доходах руководителей медучреждений Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, кто из главврачей Ростовской области зарабатывает больше остальных. Соответствующая информация появилась на сайте регионального Минздрава.

Так, самым высокооплачиваемым главным врачом донского региона стал Вячеслав Коробка. Он является руководителем Ростовской областной клинической больницы. В месяц получает больше 226 тысяч рублей. Отметим, что годом ранее его доход составлял около 189 тысяч рублей.

Второе место по объему заработной платы заняла Елена Малышко. Главврач областного Наркологического диспансера в месяц получает 198 тысяч рублей. Третье место забрал главный врач «Лечебно-реабилитационного центра № 1» Сергей Ходарев. Ежемесячно его доходы составляют около 187 тысяч рублей.

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