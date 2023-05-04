Ростовчанам рассказали, какая опасность грозит организму от плохо приготовленного шашлыка

Врач подчеркнул, что плохо приготовленное мясо может привести даже к онкологии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гастроэнтеролог рассказал ростовчанам, к чему может привести поедание плохо приготовленного шашлыка. Об этом сообщает NEWS.RU со ссылкой на медика Сергей Вялов.

Он отметил, что хорошая прожарка мяса сможет убить всех микробов. Однако, если оно будет плохо прожарено, то есть риск подцепить кишечную инфекцию. Врач подчеркнул, что плохо приготовленное мясо может привести даже к онкологии.

- Некоторые виды мяса, особенно свинина, могут содержать паразитов. Если их съесть, образуются кальцинаты в мышцах, и мышцы начинают болеть. Лучше пережарить, чем недожарить, но лучше всего есть нормально прожаренный шашлык, — поделился Сергей Вялов.

Пережаренное мясо также может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Из-за этого может нарушиться работа пищеварения. Для любителей сильно прожаренного мяса это может грозить раком желудка. Врач отметил, что приготовленные овощи на гриле также не несут никакой пользы, так как вся клетчатка от такой готовки исчезает.

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