В Ростове сообщили о переизбытке автобусов на маршрутах в микрорайон "Суворовский"

Власти продолжают контролировать ситуацию с общественным транспортом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону сообщили о переизбытке автобусов на нескольких маршрутах в "Суворовский". Соответствующая информация появилась на сайте администрации города 3 мая.

Так, сотрудники департамента городского транспорта продолжают следить за выполнением муниципального контракта с перевозчиком. Так, транспортное предприятие обеспечило выпустило 12 автобусов на маршрут №10.

Так, в 9 часов утра на линию вышли 12 из 11 автобусов. В 17 часов работали 12 транспортных единиц из 10. В 22 часа на маршруте осталось три автобуса вместо двух.

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