К середине лета восстановят порядка 50 км дорог к пунктам пропуска на границе с Ростовской областью

Сейчас на дорожных объекта подрядчики работают круглосуточно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Порядка 50 км дорог к пунктам пропуска на границе с Ростовской областью будет восстановлено к середине лета. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Так, на шести участках в ДНР подрядчики ведут оперативные работы. Также идет подготовка территории на подъезде к пункту пропуска в ЛНР. Все работы планируется завершить в течение двух месяцев. Так, автовладельцы смогут комфортно передвигаться, а число пробок значительно сократится.

Отметим, что рабочие уже завершают дорожный ремонт на участке трассы к новому КПП «Ульяновское-Шрамко».

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