Губернатор Ростовской области сообщил об отмене Парада Победы в Новочеркасске

Военные приняли решение оставить проведение мероприятия только в Ростове
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Глава Ростовской области сообщил об отмене Парада Победы в Новочеркасске. Об этом Василий Голубев сообщил в своем Telegram-канале 5 мая.
- Военные приняли решение ограничиться проведением праздничного парада 9 мая только в Ростове-на-Дону, отменив аналогичное запланированное мероприятие в Новочеркасске.
Отметим, что в параде в Новочеркасске должны были принять участие больше 20 единиц спецтехники. В их число входили знаменитые ракетные установки "Катюша" и "ЗИСы".
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