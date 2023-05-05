В Минздраве Дона назвали самых состоятельных главврачей Ростова-на-Дону за 2022 год

Самой высокой оплата труда оказалась у главврача Ростовской областной больницы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области опубликовали данные о среднемесячной зарплате главных врачей. Документ можно найти на сайте донского Минздрава.

Самыми высокооплачиваемыми специалистами оказались:

Вячеслав Коробка - Ростовская областная больница - 226 тысяч рублей;

Елена Малышко - ГБУ РО «Наркологичесмкий диспансер» - 198,4 тысяч рублей;

Абоян Игорь - Клинико-диагностический центр «Здоровье» - 193,6 тысячи рублей;

Немного меньше лидеров списка в месяц получали Сергей Ходарев (Лечебно-реабилитационный центр № 1) и Дмитрий Бурцев (Областной консультативно-диагностический центр). Их зарплата составляла 187,1 и 181,7 тысячи рублей соответственно.

Невысокая оплата труда в прошлом году была у следующих специалистов:

Ольга Гришина - Дом ребенка № 4 - 66,9 тысячи рублей;

Рипсме Сагакянц - детский санаторий «Сосновая дача» - 49,6 тысячи рублей;

Скромнее всех - 33,1 тысячи рублей - зарабатывал и. о. начальника санатория «Голубая дача» Владимир Сенькин.

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