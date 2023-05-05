21 мая в Ростове-на-Дону состоится шестой городской велопарад

Сбор начнут в 9 часов на Театральной площади Фото: Иван МАКЕЕВ

21 мая в Ростове-на-Дону проведут шестой городской велопарад. Принять участие в нем бесплатно смогут все желающие, сообщили власти донской столицы.

Спортивное событие должно привлечь тысячи человек. Велосипедисты проедут 20 км по перекрытым центральным улицам Ростова.

Сбор начнут в 9 часов на Театральной площади, стартуют в 10 часов.

Кроме увлекательного маршрута, ростовчан будут радовать музыкальные и танцевальные выступления, а также розыгрыши и подарки.

Важно: для участия в велопараде обязательна регистрация на официальном сайте проекта.

- Мероприятие не является спортивной гонкой. Просим не обгонять друг друга и следовать с общей скоростью колонны. Средняя скорость движения не будет превышать 14-15 км/ч, - добавили организаторы.

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Все желающие присоединиться к познавательной прогулке должны заранее записаться (подробности)