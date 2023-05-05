Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2023 13:44

В Таганроге на маршруте № 911 запустят дополнительный автобус

Он начнет ходить с 6 мая
Дмитрий Кутепов
Из Таганрога станет проще добираться в садовое товарищество «Ягодка-1».

Из Таганрога станет проще добираться в садовое товарищество «Ягодка-1».

Фото: Дмитрий Кутепов

С 6 мая в городе Таганроге Ростовской области на маршруте № 911 «Таганрог (автовокзал) – СНТ Ягодка-1» пустят дополнительный автобус средней вместимости.

На данный момент на маршруте курсируют три автобуса малого класса, а запуск четвертого, среднего класса, планируется уже 6 мая.

Ранее, в марте текущего года, заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов посетил Таганрог и проехался по межмуниципальному маршруту № 911, где пообщался с жителями. В результате выяснилось, что количество автобусов, обслуживающих маршрут, недостаточно для удовлетворения потребностей населения в качественном транспортном обслуживании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый глава администрации Таганрога Андрей Фатеев вступит в должность с 11 мая

Новый сити-менеджер Таганрога Андрей Фатеев приступит к обязанностям с 11 мая. До этого специалист будет работать на прежней должности, рассказали в донском правительстве (подробности)