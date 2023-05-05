В Таганроге на маршруте № 911 запустят дополнительный автобус

Из Таганрога станет проще добираться в садовое товарищество «Ягодка-1». Фото: Дмитрий Кутепов

С 6 мая в городе Таганроге Ростовской области на маршруте № 911 «Таганрог (автовокзал) – СНТ Ягодка-1» пустят дополнительный автобус средней вместимости.

На данный момент на маршруте курсируют три автобуса малого класса, а запуск четвертого, среднего класса, планируется уже 6 мая.

Ранее, в марте текущего года, заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов посетил Таганрог и проехался по межмуниципальному маршруту № 911, где пообщался с жителями. В результате выяснилось, что количество автобусов, обслуживающих маршрут, недостаточно для удовлетворения потребностей населения в качественном транспортном обслуживании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый глава администрации Таганрога Андрей Фатеев вступит в должность с 11 мая

Новый сити-менеджер Таганрога Андрей Фатеев приступит к обязанностям с 11 мая. До этого специалист будет работать на прежней должности, рассказали в донском правительстве (подробности)