Ливни и похолодание до 0 градусов прогнозируют в Ростовской области с 6 по 9 мая

В ближайшие дни местами в Ростовской области пройдут осадки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области в период с 6 по 9 мая ожидается похолодание, будет дождливо. Об этом сообщает Гидрометцентр.

6 мая утром и днем местами возможны осадки. Ветер северной четверти 5-10 м/с, иногда с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью составит +10-15 градусов, по северу и западу около +5. Днем будет +20-25 градусов, по югу до +28.

7 мая местами пройдут сильные дожди. Ветер - северный и северо-восточный 7-12 м/с. Ночью +7-12 градусов, по северу и западу +1. Днем +10-15, по югу +21.

8 мая в отдельных территориях снова возможны дожди. Ветер обещают северо-восточный 8-13 м/с, иногда 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5-10, при прояснениях до 0. Днем +7-12, по югу +17.

9 мая в среднем прогнозируют до +8, ночью до +6. На юге региона +11, ночью +7, на севере Ростовской области днем будет до +14, ночью +4. Дожди должны идти весь день.

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