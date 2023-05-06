В Ростове мошенник час убеждал пенсионера перевести ему деньги

Мошенник по телефону обманул ростовского пенсионера Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове 67-летний мужчина стал жертвой телефонного мошенника, сообщает донской главк.

По данным ведомства, мужчине позвонили с незнакомого номера. Человек на том конце провода представился сотрудником банка.

Незнакомец сказал пожилому мужчине, что мошенники пытаются оформить на него кредит. А следом предложил совершить ряд действий, чтобы, якобы, спасти сбережения.

Диалог длился час. За этой время ростовчанин сделал все, что сказал ему собеседник. В результате пенсионер взял кредит в 200 тысяч и перевел всю сумму на счет мошенника.

Осознав, что стал жертвой обмана, пожилой мужчина отправился в полицию писать заявление.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемого разыскивают , - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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