В таганрогской школе в честь военнослужащего, погибшего в зоне СВО, открыли «Парту Героя»

В одной из школ области почтили память погибшего учасника СВО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Таганроге Ростовской области в преддверии Дня Победы в школе № 27 на торжественной линейке открыли «Парту Героя», сообщает администрация города. Композиция посвящена бывшему ученику этой школы, который погиб во время СВО.

На открытии были не только педагоги школы, но также мама и брат военнослужащего.

«Парта Героя» - это ученическая парта, на которой размпестили фото героя, а также факты о его биографии и информацию о заслугах.

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