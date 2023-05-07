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НовостиОбщество7 мая 2023 8:24

Донской губернатор разрешил изымать имущество во время ЧС

Такое решение утверждается распоряжением донского правительства
Дмитрий Кутепов
За невозвращенное имущество полагается компенсация.

За невозвращенное имущество полагается компенсация.

Фото: Дмитрий Кутепов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление, утверждающее порядок изъятия имущества на территории региона во время чрезвычайных ситуаций.

В документе отмечается, что реквизировать могут имущество как у физических, так и у юридических лиц. Такое изъятие происходит на основании распоряжения правительства области. Его подготовкой должны заниматься органы исполнительной власти области.

Собственник имущества, которое реквизируют, должен получить документ об этом с указанием его описи, стоимости и срока, на который его изымают.

Если реквизируемое имущество не получится вернуть обратно, за него полагается компенсация.

В распоряжении не уточняется, какое именно имущество могут изымать. Только описывают процедуру для недвижимого.

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