Сообщать о чрезвычайных ситуациях жителям Ростовской области будут пешие посыльные

На Дону разработали действий при поступлении экстренной информации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области утвердили положение о системе оповещения населения. Документ был опубликован на портале правовой информации региона в январе 2023 года. Требования прописали сотрудники департамента по предупреждению и ликвидации ЧС.

Так, в положении указали порядок действий при поступлении экстренной информации. Отмечается, что донская система оповещения работает в автоматизированном режиме. При этом решение о ее задействовании должен принимать губернатор.

Глава региона оперативно получает сведения о любых происшествиях от дежурных служб. Диспетчеры также передают тревожные сигналы органам управления и силам ГО. После этого предупреждают жителей Дона.

- Населению, не охваченному системой оповещения, экстренная информация доводятся при помощи организационных мероприятий, включающих в себя отправку посыльных по закрепленным маршрутам (пешие, на автотранспорте). Предполагается привлечение спецтранспорта с подачей световых и звуковых сигналов, - говорится в документе.

Добавим, комплексные проверки системы должны проходить два раза в год. Перед испытаниями звукового сигнала жителей территорий обязательно предупреждают.

К слову, сирены не всегда звучат одинаково четко. Например, 9 ноября 2022 года учебный сигнал «Внимание всем» не услышали некоторые ростовчане. Люди пожаловались на «тишину в районе улицы Мадояна и проспекта Буденновского».

Напомним, при включении сирен следует сразу же настроиться на один из местных телеканалов или на программы радио в УКВ или FM-диапазонах.

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