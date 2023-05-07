В Ростове стали чаще выбирать китайский язык в качестве второго иностранного

В 2022 году 90 учеников выбрали этот предмет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростовские школьники все чаще выбирают китайский язык в качестве второго иностранного языка. Согласно статистике, в 2020-2021 учебном году только 12 учеников занимались китайским языком, тогда как в 2022-2023 году уже 90 учеников выбрали этот предмет. Об этом сообщила пресс-секретарь главы администрации Ростова Мария Попова.

Сейчас в городе китайскому языку обучают, начиная с пятого класса, в гимназии №63.

Кроме того, этот язык можно выбрать в качестве дополнительного предмета на ЕГЭ. В 2019-2020 учебном году госэкзамен по этому предмету сдавали только два выпускника общеобразовательных организаций города, а в 2021-2022 году только один выпускник.

В ростовских школах также популярны испанский, немецкий и французский языки.

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