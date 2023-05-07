В Ростовской области телефонные мошенники похитили у женщины все сбережения

После разговора с телефонным мошенником все денежные средства с ее счета были списаны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В дежурную часть отдела полиции поступило заявление от 62-летней жительницы Цимлянского района о краже с ее банковского счета, сообщили в пресс-службе донского главка.

Женщина рассказала правоохранителям, что после разговора с телефонным мошенником, который представился сотрудником банка и назвал ее по имени и отчеству, все денежные средства с ее счета были списаны.

Злоумышленник попросил ее скачать на телефон специальную программу и назвать код из смс-сообщения, которое пришло на ее мобильный телефон. Женщина, следуя инструкциям звонившего, сделала все необходимое. Однако, через несколько минут, на ее телефон поступило новое сообщение о списании 142 тысяч рублей с ее счета.

После этого женщина несколько раз пыталась связаться с звонившим, но безуспешно. Она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

В связи с указанным инцидентом было начато уголовное расследование по статье о краже.

Полиция вновь напоминает гражданам о том, что необходимо быть осторожными и не доверять подозрительным звонкам и сообщениям. В случае получения подобных сообщений, не стоит раскрывать свои личные данные или информацию о банковских картах и счетах.

Если вы получаете сообщения от банков или мобильных операторов, которые предупреждают о проблемах с вашим счетом, обязательно позвоните по официальному номеру банка и уточните все детали.

Никогда не совершайте операции по инструкциям звонящего. В случае подозрительной активности, карта или счет будут заблокированы, и только владелец может их разблокировать, обратившись лично в офис банка. Не стоит доверять звонкам, которые просят вас раскрыть информацию о вашей карте или интернет-банке. Следует завершить разговор и быть бдительными.

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