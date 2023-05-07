В Ростове пройдет арт-фестиваль уличного искусства «ПроЛюбовь»

В Ростове появятся уникальные художественные композиции, основанные на самых интересных и неизведанных легендах города. Фото: администрация Ростова.

Группа молодых уличных художников из разных городов страны предложила администрации Ленинского района Ростова провести фестиваль уличного искусства «ПроЛюбовь», приуроченный к любви к донской столице, культуре и истории.

В рамках мероприятия планируется создать уникальные художественные композиции, основанные на самых интересных и неизведанных легендах города.

Фестиваль также станет отправной точкой для нового экскурсионного маршрута, который будет привлекать внимание как местных жителей, так и туристов. Каждый житель и гость города сможет посетить экскурсии муралов как в физическом, так и в цифровом формате, благодаря QR-коду.

Администрация Ленинского района просит жителей высказать свое мнение о проведении фестиваля уличного искусства нового формата на территории города. Сделать это можно на портале «Активный ростовчанин».

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