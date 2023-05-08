Пять человек пострадали после ДТП с «ВАЗом» и рейсовым автобусом в Ростовской области

Авария произошла на трассе Ростов - Новошахтинск. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области на трассе Ростов - Новошахтинск в ДТП с участием рейсового автобуса пострадали пять человек. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по донскому региону.

По данным ведомства, авария произошла 7 мая, около 15:10, на подъезде к хутору Юдино. Предварительно, 62-летняя владелица «ВАЗ-21061» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом «Луидор».

Известно, что автобус в момент ДТП следовал по маршруту Ростов - Родионовка. В салоне общественного транспорта находились пять человек.

- Водитель легковушки получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу. Четверо пассажиров, в том числе 17-летняя девушка, маршрутки самостоятельно обратились за медицинской помощью, - рассказали в УГИБДД.

Донских водителей просят быть осторожными за рулем. Нужно придерживаться правил дорожного движения. Нельзя отвлекаться в пути, превышать скорость или совершать резкие маневры.

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