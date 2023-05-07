В Ростовской области в ДТП погибла женщина

В ГИБДД считают, что в аварии виновен водитель большегруза. Фото: Госавтоинспекция РО.

В воскресенье, 7 мая, в 15.20 в Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» рядом с поселком Новоперсиановка произошло ДТП, в котором погибла женщина.

В Госавтоинспекции сообщили, что водитель грузовика марки «Кроне» 51-летний не успел перестроиться на левую полосу движения и столкнулся с автомобилем марки «Ситроен 4», который стоял на второй полосе из-за поломки.

За рулем «Ситроена» находилась 24-летняя женщина. По предварительным данным, ДТП произошло из-за неправильной маневрирования водителя грузовика.

К сожалению, в результате аварии погибла девушка, находившаяся за рулем легкового автомобиля. Полиция проводит расследование и выясняет обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за дождей в Ростове начал разрушаться мост через реку Темерник

Сотрудники администрации провели обследование сооружения и подтвердили, что там происходит разрушение. Сам мост у них зарегистрирован как объект незавершенного строительства (подробности)