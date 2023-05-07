В Ростовской области в ДТП погиб пассажир мотоцикла

Водитель мотоцикла «Сузуки Бандит-400» не выдержал безопасную дистанцию. Фото: ГИБДД области.

В субботу, 6 мая, в 19 часов 25 минут в городе Шахты на улице Платова, 142 столкнулись мотоцикл «Сузуки Бандит-400» и автомобиль «Шевроле Ланос», сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции области.

По предварительным данным, водитель мотоцикла не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля и произошло столкновение.

В ДТП мотоциклист получил травмы различной степени тяжести, его 24-летний пассажир скончался через несколько часов в медицинском учреждении.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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