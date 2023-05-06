В Ростовской области в аварии пострадали три человека

Сотрудники ДПС выясняют детали аварии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, в Волгодонске, в субботу днем, 6 мая, произошла авария, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

По данным ведомства, водитель «Рено Логан» при развороте заблаговременно не занял крайнее левое положение, в итоге врезался в «Шевролет Кобальт».

В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажирка «Рено». Всех отвезли в больницу. По факту случившегося проходит проверка.

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