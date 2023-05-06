Мусоровоз и легковой автомобиль столкнулись на Западном в Ростове

В Ростове мусоровоз столкнулся с иномаркой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону, в Западном жилом массиве, произошла авария, сообщили в социальных сетях очевидцы.

По словам ростовчан, возле парка «Сказка» столкнулись мусоровоз и «Volkswagen Polo».

- У легковушки капот всмятку, грузовик залетел на газон, - рассказали свидетели.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала об аварии на Стачки. Водитель мотоцикла не справился с управлением, байк слетел с дороги и водитель погиб.

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