В Ростове на Стачки мотоциклист погиб, слетев в обрыв

В Ростова насмерть разбился мотоциклист. Фото. ГИБДД по РО
В Ростове-на-Дону примерно в четыре часа утра произошла авария с летальным исходом, сообщает донская ГИБДД. ЧП случилось на Стачки, 7.
По информации ведомства, 67-летний мужчина на мотоцикле «Ява» не справился с управлением, байк занесло на обочину и он упал в обрыв.
- Водитель скончался до приезда скорой помощи, - сказали в пресс-службе региональной ГИБДД.
В деталях аварии разбираются оперативники.
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