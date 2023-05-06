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НовостиОбщество6 мая 2023 8:04

В Ростове на Стачки мотоциклист погиб, слетев в обрыв

Полиция выясняет детали аварии
Анна ШИЛЯЕВА
В Ростова насмерть разбился мотоциклист. Фото. ГИБДД по РО

В Ростова насмерть разбился мотоциклист. Фото. ГИБДД по РО

В Ростове-на-Дону примерно в четыре часа утра произошла авария с летальным исходом, сообщает донская ГИБДД. ЧП случилось на Стачки, 7.

По информации ведомства, 67-летний мужчина на мотоцикле «Ява» не справился с управлением, байк занесло на обочину и он упал в обрыв.

- Водитель скончался до приезда скорой помощи, - сказали в пресс-службе региональной ГИБДД.

В деталях аварии разбираются оперативники.

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