В Ростовской области на федеральной трассе при столкновении фуры и легкового авто погиб человек

Сотрудники ГИБДД выясняют детали аварии
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростовской области в субботу днем на трассе «Дон» произошла авария с летальным исходом, сообщает ГИБДД региона.
По данным ведомства, 59-летний водитель «Лады Приоры» не справился с управлением, машина выехала на встречку и врезалась в «Сканию» в составе полуприцепов.
- От удара «Ладу» отбросило на автомобиль «Ауди А6», - сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.
В результате водитель отечественного легкового авто умер на месте до приезда скорой. В деталях ДТП разбирается полиция.
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