Из-за дождей в Ростове начал разрушаться мост через реку Темерник

Для реконструкции моста власти уже заключили муниципальный контракт.
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В Ростове-на-Дону из-за обильных дождей начал разрушаться мост через реку Темерник, находящийся в створе улицы Песчаной. Об этом сообщили в ИА «ДОН 24».
Сотрудники администрации провели обследование сооружения и подтвердили, что там происходит разрушение. Сам мост у них зарегистрирован как объект незавершенного строительства.
На данный момент участок, где происходит размытие, огородили. Там проведут реконструкцию, для чего уже заключили контракт.
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