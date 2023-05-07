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НовостиОбщество7 мая 2023 9:40

Из-за дождей в Ростове начал разрушаться мост через реку Темерник

По словам местных жителей, из-под опоры вымывается песок
Дмитрий Кутепов
Для реконструкции моста власти уже заключили муниципальный контракт.

Для реконструкции моста власти уже заключили муниципальный контракт.

Фото: Яндекс.Карты

В Ростове-на-Дону из-за обильных дождей начал разрушаться мост через реку Темерник, находящийся в створе улицы Песчаной. Об этом сообщили в ИА «ДОН 24».

Сотрудники администрации провели обследование сооружения и подтвердили, что там происходит разрушение. Сам мост у них зарегистрирован как объект незавершенного строительства.

На данный момент участок, где происходит размытие, огородили. Там проведут реконструкцию, для чего уже заключили контракт.

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