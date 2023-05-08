В Ростовской области почти двое суток спустя нашли без вести пропавшую 46-летнюю женщину

Жительницу одной из станиц искали с 6 мая 2023 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области спустя почти двое суток нашли живой 46-летнюю жительницу Семикаракорского района. Об этом в VK сообщили представители поискового отряда «ЛизаАлерт».

- Найдена, жива! Благодарим всех, кто принимал участие в поиске, - написали в соцсети волонтеры.

Детали случившегося раскрывать не стали, так как это личная информация. Известно только, что жительницу одной из станиц искали с 6 мая 2023 года.

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